Feuerwehr Neuss

FW-NE: Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus | Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Neuss (ots)

Am 31.07.2021 gegen 14:37 Uhr hörten Anwohner am Hohen Weg in Neuss-Weissenberg einen ausgelösten Heimrauchmelder und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte stellten eine Rauchentwicklung aus einem Fenster im 3. OG des 4-geschossigen Mehrfamilienhauses fest, Anwohner gaben an, dass sich möglicherweise noch eine Person in der Wohnung befindet. Einsatzkräfte unter Atemschutz öffneten die Wohnungstüre und fanden einen Entstehungsbrand vor, der schnell abgelöscht werden konnte. Eine in der Wohnung vorgefundene Person wurde an den Rettungsdienst übergeben, diese wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung wurde gelüftet, anschließend konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Im Einsatz waren der hauptamtliche Löschzug und der Löschzug Furth sowie ein Rettungswagen, insgesamt waren 23 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Durch den Löschzug Stadtmitte wurde eine Wachbereitschaft gestellt, diese musste dann auch zu einer brennenden Gasflasche in Selikum ausrücken.

