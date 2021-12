Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Geländewagen von Mercedes-Benz entwendet (Nachtragsmeldung)

Lippstadt (ots)

In der Nacht zum 3. Dezember 2021 wurde ein in der Overhagener Straße geparkter, grauer Mercedes-Benz, GLS 500 entwendet (Pressebericht vom 03.12.2021). Am gleichen Tag konnte der Wagen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Polen wieder aufgefunden werden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell