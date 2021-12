Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Brand in der Kirchstraße - Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Wickede (ots)

Am Mittwoch (8. Dezember 2021) nahmen Zeugen in der Kirchstraße gegen 18.35 Uhr laute Knallgeräusche wahr. Als sie kurz darauf bemerkten, dass es im Bereich eines Carports in der Kirchstraße brannte, informierten sie die Feuerwehr. Das Brandgeschehen weitete sich vom Bereich des Carports/Geräteschuppen auf ein angrenzendes Haus aus und zog ein weiteres Haus in Mitleidenschaft. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Weitere Zeugen, die gegebenenfalls verdächtige Beobachtungen gemacht hatten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

