POL-RE: Gladbeck/Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Gladbeck

Unbekannte brachen am Dienstag in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wiesenstraße ein. Sie durchsuchten die Wohnräume und entwendeten Schmuck. Bewohner bemerkten im tatrelevanten Zeitraum zwei verdächtige Männer (ca. 1,80m groß, normale Statur) im Treppenhaus. Die Tatzeit liegt zwischen 9 Uhr und 15.20 Uhr.

Recklinghausen

An der König-Ludwig-Straße brachen unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Wohnhaus ein. Sie durchsuchten diverse Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut und entkamen schließlich unerkannt mit Schmuck und Bargeld. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 8 Uhr, bis heute, 9 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

