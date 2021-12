Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Vorfahrt missachtet - Radfahrerin leicht verletzt

Möhnesee (ots)

Eine 42-jährige Autofahrerin aus Ense befuhr am Mittwoch (8. Dezember 2021), gegen 17.50 Uhr, den Berlingser Weg in Richtung der Kreuzung Küerbiker Straße/Am Gänsebruch/Leopoldstraße. An der Kreuzung angekommen wollte sie ihre Fahrt geradeaus in Richtung Leopoldstraße fortsetzen. Hierbei übersah sie die von rechts, auf der Vorfahrtstraße befindliche, 16-jährige Fahrradfahrerin aus Möhnesee. Diese versuchte ihrerseits einen Zusammenstoß zu verhindern und wich mit ihrem Fahrrad nach rechts in die Leopoldstraße aus. Hierbei kollidierte sie mit dem Wagen eines 44-jährigen Autofahrers aus Soest, der die Leopoldstraße in Richtung Berlingser Weg befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt. Einen Fahrradhelm trug die 16-Jährige nicht. (reh)

