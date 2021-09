Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Feuer auf einer Terrasse in Eschersheim

Frankfurt am Main (ots)

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr, die aufgrund etlicher Anrufe aus der Nachbarschaft um 10:52 von der Leitstelle alarmiert worden waren, brannten Baumaterialien auf einer Terrasse. Durch das rasche Eingreifen und den gleichzeitigen Löscherfolg, konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Wohnung verhindert werden. Diese Wohnung war wegen Renovierungsarbeiten glücklicherweise unbewohnt, so dass keine Menschen in Gefahr geraten waren. Eine in der Nähe der Baumaterialien abgestellte Gasflasche musste zeitnah geborgen und dann mit Löschwasser gekühlt werden um der Gefahr eines Gefäßzerknalls entgegenzuwirken. Die Wohnhausfassade war letztendlich durch Feuer und Rauch in Mitleidenschaft gezogen worden, allerdings liegen bisher keine Hinweise auf die Höhe des Sachschadens vor. Die Polizei ermittelt die Brandursache, verletzt wurde niemand.

