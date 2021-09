Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: NOTRUFF-APP NORA: HILFE IM NOTFALL PER APP

Auch die Frankfurter Leitstellen von Feuerwehr und Polizei sind an die neue Notruf-App NORA angebunden

Frankfurt am Main (ots)

Wir haben zusammengefasst, was Sie wissen müssen:

WOFÜR IST NORA WICHTIG? Wohnungsbrand, Autounfall, Überfall, medizinischer Notfall - es gilt, möglichst schnell die 112 oder die 110 anzurufen. Was aber, wenn die Betroffenen (grundsätzlich oder akut) nicht sprechen oder hören können? Dafür gibt es ab heute bundesweit die Notruf-App NORA. Und damit quasi per Knopfdruck auch den direkten Draht zu den zuständigen Leitstellen - in Frankfurt entsprechend die Leitstellen von Feuerwehr Frankfurt bzw. Polizei Frankfurt.

FÜR WEN IST NORA? In erster Linie für Menschen mit eingeschränkten Sprech- und Hörfähigkeiten gedacht, steht die App grundsätzlich jedem zur Verfügung. Wer NORA in Frankfurt nutzt, nimmt damit direkten Kontakt - je nach Vorfall - zur Zentralen Leitstelle in der Branddirektion (für Feuerwehr und Rettungsdienst) oder der Leitstelle im Polizeipräsidium auf.

WAS KANN DIE APP? Notrufe absetzen ohne sprechen zu müssen - das ermöglicht die Handy-Anwendung. Was bislang mit großen Einschränkungen nur per Notfall-Fax (nur stationär, keine Rückfragen) oder Gebärdendolmetscher (nicht direkt, Zeitverzug) möglich war, funktioniert jetzt über ein von Piktogrammen unterstütztes, anwenderfreundliches Programm fürs Smartphone:

- NORA fragt per Multiple-Choice knapp ab, um welche Art eines Notfalls es sich handelt und ob Verletzungen vorliegen; sobald "Notruf senden" gedrückt wird, poppt der Notruf in der zuständigen Leitstelle auf.

- NORA nutzt automatisch die Standort-Funktion des Smartphones. Der Leitstellen-Mitarbeiter weiß sofort, wo der oder die Notrufende sich befindet.

- Per Chat kann der Notfall-Bearbeiter oder die -Notfall-Bearbeiterin sofort mitteilen, dass Hilfe unterwegs ist und andere wichtige Dinge sagen oder erfragen.

- NORA kann wichtige Zusatzinformationen für die Einsatzkräfte bereithalten, etwa zum Alter oder möglichen Behinderungen oder Vorerkrankungen. Helfer können sich so viel besser auf Betroffene einstellen. (In der Vergangenheit wurde dies oft nach Eintreffen zeitaufwändig per Zettelschreiben erledigt.)

- NORA hat außerdem die Funktion "Stiller Notruf" - für seltene Situationen, in denen der Anruf unentdeckt bleiben soll - etwa im Fall einer Entführung.

SIND DIE LEITSTELLEN DARAUF VORBEREITET? Die Frankfurter Leitstellen sind bereit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden geschult, die App-Notrufe entgegen zu nehmen und schnell zu bearbeiten. Polizei- und Feuerwehr-Leitstelle waren auch in der Testphase der App involviert.

WAS HAT DIE NOTRUF-APP NORA MIT WARNAPPS NINA; KATWARN & CO ZU TUN (UND VON WEM KOMMT DIE APP)? Im Grunde gar nichts. Die Warn-Apps sollen vor größeren Gefahren warnen. Die Notruf-App ist dafür da, dass man in einer Notsituation Hilfe rufen kann. Gerade in großen Schadenslagen ist es allerdings wichtig, dass sich auch Menschen, die sich anders kein Gehör verschaffen können, mit der Notruf-App auf sich aufmerksam machen können.

NORA ist die offizielle Notruf-App der Bundesländer. Die Entwicklung hat federführend das Innenministerium NRW übernommen. Deutschland kommt damit seiner Verpflichtung nach, einen gleichwertigen Zugang zu Notrufdiensten für Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen sicherzustellen. Das ergibt sich sowohl aus der UN-Behindertenrechtskonvention als auch aus verschiedenen EU-Richtlinien.

RUNTERLADEN ODER NICHT? Für Sprech- oder Gehöreingeschränkte kann die App Leben retten - Ja! Aber auch für ältere Familienangehörige kann die App von Bedeutung sein. Je nach Situation im Grunde für jeden. Wichtig ist, so die Feuerwehr Frankfurt, nicht nur runterladen, sondern gleich auch registrieren und Schlüsselinformationen (Alter, ggf. Vorerkrankungen oder Behinderungen) hinzufügen. Damit, wenn es einmal ernst wird, alle bestmöglich vorbereitet sind.

WO GIBT ES DIE APP UND WEITERE INFOS? NORA steht an heute im Apple App Store für iOS und im Google Play Store für Android zur Verfügung. Weitere Informationen zu NORA gibt es auf der Webseite der App www.Nora-Notruf.de

