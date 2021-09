Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brand in einer Schule in Griesheim

Frankfurt am Main (ots)

(tka) Gegen 2:15 Uhr am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Frankfurt zu einer Feuermeldung nach Griesheim in die Kiefernstraße alarmiert. Nach Eintreffen an der Einsatzstelle konnte der Brand in einem Pavillon mit drei Klassenzimmer einer Schule lokalisiert werden. Der Brand konnte zügig mit einem Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr gelöscht werden. Der Umfang des Brandschadens konnte auf das eine Klassenzimmer begrenzt werden. Der Einsatz der Feuerwehr war mit Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen gegen 04:30 Uhr beendet. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 5 Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Über die Schadenshöhe können keine Aussagen gemacht werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten hat die Polizei die Brandursachenermittlung aufgenommen.

