FW-F: Küchenbrand in Wohnhochhaus

Eine brennende Küchen in einem Wohnhochhaus beschäftigte die Feuerwehr Frankfurt am Mittwochmorgen. Als die ersten Einsatzkräfte im Eduard-Bernsteinweg-Weg eintrafen stand die Küche bereits im Vollbrand. Rasch konnte das Feuer gelöscht und eine Ausbreitung auf andere Wohnungen verhindert werden. Eine Person wurde mit einer Rauchvergiftung vom Rettungsdienst in ein Frankfurter Krankenhaus transportiert. Zur Schadenshöhe und zur Entstehungsursache können derzeit keine Angeben gemacht werden.

