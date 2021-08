Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 700 Motorradfahrer demonstrieren friedlich

Neuenrade/Balve (ots)

Heute versammelten sich nach polizeilichen Zählungen rund 700 Motorradfahrerinnen und -fahrer zum Thema "Leis ist kein Scheiß. Fahre mit Verstand durch das Sauerland.".

Nach einer Auftaktkundgebung am Hüttenweg in Neuenrade, fuhren die Motorradfahrer als Aufzug eine insgesamt 41km lange Strecke durch Neuenrade und Balve. Der Konvoi hatte in der Spitze eine Länge von etwa 4 Kilometern. Es kam zu Verkehrsstörungen. Polizeibeamte regelten den Verkehr. Neben Einsatzkräften der Polizei des Märkischen Kreises, waren auch Polizeibeamte aus Hagen, Olpe, Soest, Unna und dem Hochsauerlandkreis im Einsatz.

Um kurz nach 12 Uhr fuhr ein 42-jähriger Nachrodter - im laufenden Konvoi - in Höhe des Flugplatzes Neuenrade (Im Brauke) auf einen vor ihm fahrenden Fahrer auf. Hierdurch kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus.

Auf den Zufahrtsstraßen wurden im Vorfeld insbesondere technische Motorradkontrollen durchgeführt. In insgesamt zehn Fällen mussten wegen abgefahrener Reifen Anzeigen vorgelegt werden. Für einen Fahrer war die Fahrt und damit auch die Teilnahme an der Demonstration beendet. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell