Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Waltringen - Schwarzes Wohnmobil entwendet (Nachtragsmeldung)

Ense (ots)

Das am 8. Dezember entwendete Wohnmobil aus Waltringen wurde durch die Polizei noch am gleichen Tag, gegen 17.05 Uhr, in der Benditstraße wieder aufgefunden. Zeugen, die gegebenenfalls den Abstellvorgang beobachtet haben oder weitere Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

