Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schnellrestaurant - Zeugen gesucht

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen zwischen 4 und 7 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Schnellrestaurant in der alten Mannheimer Landstraße ein. Die Täter gelangten durch gewaltsames Aufhebeln einer Seitentür in das Lokal und entwendeten dort aus einem Tresor einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Der Tresor selbst wurde vermutlich mit einem Trennschleifer geöffnet. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Durch die zentrale Kriminaltechnik wurden im Rahmen der Tatortaufnahme Spuren gesichert. Zeugen, welche etwas Verdächtiges am Lokal oder in der näheren Umgebung zum Tatzeitraum beobachtet haben, oder die Täter bei der An- bzw. Abfahrt an das Objekt gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell