Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrecher suchen drei Wettbüros heim und entwenden Bargeld - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht drangen unbekannte Täter in drei Filialen eines Wettanbieters in den Stadtteilen Schönau und Waldhof ein und entwendeten dort das aufgefundene Bargeld. Die Unbekannten drangen zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 09.30 Uhr auf bislang unklare Art und Weise in drei Wettbüros in der Haderslebener Straße, in der Schienenstraße und in der Hanauer Straße ein. Hier entnahmen sie jeweils das Bargeld aus den dortigen Kassen.

Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die Aufzeichnungen der Videoüberwachungsanlagen bedürfen noch der Auswertung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

