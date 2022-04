POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Bäckereifiliale - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstagnachmittag in Wiesloch. Der Unbekannte streifte in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Panoramastraße einen am Fahrbahnrand geparkten VW-Golf. Dabei entstanden Kratzer und Lackschäden an ...

mehr