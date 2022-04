Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - wer hat den Unfall beobachtet?

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstagnachmittag in Wiesloch. Der Unbekannte streifte in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Panoramastraße einen am Fahrbahnrand geparkten VW-Golf. Dabei entstanden Kratzer und Lackschäden an der Fahrertür und der Karosserie. Aufgrund von Lackantragungen ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher mit einem Fahrzeug in blauer Farbe unterwegs war. Näheres zu Marke und Modell ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Auto und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

