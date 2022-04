Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf B292 zwischen Helmstadt und Aglasterhausen

Helmstadt-Bargen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 09.04.2022 kam es kurz nach 04:00 Uhr morgens auf der B292 in Fahrtrichtung Aglasterhausen kurz vor der Einmündung zur K4188 zu einem Verkehrsunfall, bei dem von insgesamt drei Insassen eines Fahrzeuges zwei Personen leicht verletzt wurden. Im Kurvenbereich verlor der 19-jährige Pkw-Fahrer eines Audi die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Weitere Fahrzeuge waren bei dem Verkehrsunfall nicht beteiligt. Sowohl der Fahrzeugführer als auch eine Beifahrerin wurden hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt; die dritte Fahrzeuginsassin blieb unverletzt. Der 19-jährige Fahrzeugführer, der vorsorglich in das nahe gelegene Krankenhaus nach Sinsheim gebracht wurde, konnte noch am gleichen Tag nach erfolgter medizinischer Versorgung entlassen werden. Bei dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR.

Während der Unfallaufnahme vor Ort konnte auf der zweispurigen B292 vom nachfolgenden Verkehr nur eine Fahrspur genutzt werden.

