Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Straßenverkehrsgefährdung auf A 1 - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Zeugenaufruf!

Landkreis Oldenburg, Fahren unter Einfluß von Alkohol i.V.m. grob verkehrswidriger und rücksichtsloser Fahrweise

Am Samstag, 04.12.2021 gegen 11:21 Uhr wurde durch einen Zeugen ein Pkw Skoda Oktavia mit Kennzeichen aus Vechta gemeldet, der die A1 vor dem Ahlhorner Dreieck in Richtung Osnabrück grob verkehrswidrig und rücksichtslos mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befahren haben soll. Dabei habe er mehrere Verkehrsteilnehmer rechts über den Standstreifen überholt, sei unter Benutzung der Lichthupe dicht aufgefahren und habe den Zeugen durch "Vogel zeigen" und ausgestrecktem Mittelfinger beleidigt. Einer Streife der Autobahnpolizei Ahlhorn gelang es, das Fahrzeug im Bereich der Anschlussstelle Lohne anzuhalten und zu kontrollieren. Dabei wurde in der Atemluft des 35-jährigen Fahrzeugführers Alkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Die Fahrweise des Lohners wurde als Ausfallerscheinung gewertet. Die bestätigte ein Staatsanwalt der StA Oldenburg und ordnete eine Blutprobe an. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Gesucht werden in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise geben können oder sogar selbst gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Ahlhorn unter 04435-93160 entgegen.

