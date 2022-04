Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße, Coesfelder Straße

mehrere Einbrüche in Keller- und Büroräume

Coesfeld (ots)

In mindestens drei Gebäude drangen bislang unbekannte Täter am Wochenende ein und versuchten sich Zutritt zu Büro- und Kellerräumen auf der Lüdinghauser Straße und Coesfelder Straße in Dülmen zu verschaffen.

Auf der Lüdinghauser Straße entglasten die unbekannten Täter ein Kellerfenster. Im Inneren konnten keine weiteren Spuren festgestellt werden. Hier flüchteten die Täter nach jetzigem Kenntnisstand ohne Beute.

Ebenfalls auf der Lüdinghauser Straße verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum vom 01.04.22, 17.00 Uhr bis 03.04.22, 09.30 Uhr, Zutritt zu einem Bürogebäude (3. Etage) des Bendixgebäudes. Dort hebelten sie an mehreren Türen, ohne Erfolg. Eine Glastür wurde vollständig eingeschlagen und ein Büro durchwühlt. Zum möglichen Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden.

Unbekannte Täter drangen am Wochenende weiterhin in die Diensträume des Jugendamtes Dülmen auf der Coesfelder Straße ein. Dort wurden insgesamt vier Glastüren eingeschlagen und die in den Büroräumen befindlichen Schränke und Regale durchsucht. Angaben zum Diebesgut konnten bei Anzeigenaufnahme auch hier noch nicht gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell