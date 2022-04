Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, L555/Zwei Personen bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Nach einem Verkehrsunfall der sich am Montag, 4.4., gegen 8 Uhr auf der Osterwicker Straße ereignete, brachten Rettungswagen zwei Verletzte in umliegende Krankenhäuser. Eine 27-jährige Gescheranerin befuhr die Waldstraße und beabsichtigte die L555 zu überqueren, um ihre Fahrt über die Osterwicker Straße fortzusetzen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 62-jährige Coesfelderin mit ihrem Auto die L555 in Richtung Osterwick. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die beiden Fahrzeuge kamen an einem Auto zum Stillstand, dass im Kreuzungsbereich auf der Osterwicker Straße an der Haltelinie anhielt. Bei dem Unfall verletzte sich die 62-jährige Coesfelderin und ihre 65-jährige Beifahrerin aus Coesfeld. Für die Unfallaufnahme war die Osterwicker Straße ab dem Kreuzungsbereich bis zur Bahnlinie in beiden Richtungen gesperrt.

