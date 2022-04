Coesfeld (ots) - Polizisten hielten am 03.04.2022, gegen 07.35 Uhr, auf der B474 in Dülmen, einen 21-jährigen Autofahrer aus in Dülmen an und kontrollierten ihn . Dabei ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des Dülmeners. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Dem 21-Jährigen wurde auf der Polizeiwache Dülmen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. ...

mehr