Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Einbruch in Fitnessstudio

Schüttorf (ots)

In der Zeit von Freitagmittag auf Samstagmittag kam es in einem Fitnessstudio in der Wacholderstraße zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Nebeneingangstür Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und zwei Laptops. Die Täter flüchteten anschließend samt Beute in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Schüttorf unter der Telefonnummer 05923 994380 zu melden.

