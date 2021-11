Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Vettelschoß (ots)

Am 27.11.2021, um 22:30 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen PKW, der durch einen offenbar unsicheren Fahrer in Vettelschoß geführt wurde. Der PKW und der 34-jährige Fahrer konnten durch die Funkstreife auf einem Parkplatz in Vettelschoß angetroffen werden. Da der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurden ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Am PKW befanden sich frische Unfallspuren. Hierzu machte der Mann keine Angaben. Die Unfallstelle konnte aber durch die Polizei ermittelt werden. Der Beschuldigte hatte auf der L 252 zwischen Unkel und Bruchhausen eine Leitplanke touchiert und hierbei beschädigt. Anschließend flüchtete er in Richtung Vettelschoß.

