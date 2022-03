POL-LB: Sindelfingen: Auf Wochenmarkt Passanten bespuckt und Polizisten beleidigt

Ludwigsburg (ots) - In der Maichinger Straße in Magstadt hat ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag die Frontscheibe eines geparkten, roten Citroen C4 eingeschlagen und dabei etwa 600 Euro Sachschaden angerichtet. Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de ...

