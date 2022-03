POL-LB: Magstadt: Frontscheibe eingeschlagen

Ludwigsburg (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache ist am Mittwochabend gegen 19:10 Uhr das Inventar des Balkons einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße in Gärtringen in Brand geraten. Der Brand wurde durch die Wohnungsinhaberin bemerkt, die sofort die Feuerwehr alarmierte. Die Feuerwehr Gärtringen war mit 25 Einsatzkräften am Brandort. Durch den Brand wurden neben dem Inventar des ...

