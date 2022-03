Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Linienbus muss abbremsen - Fahrgäste verletzt

Ludwigsburg (ots)

Wie erst nachträglich bei der Polizei gemeldet, kam es am Montag gegen 18:00 Uhr auf der Marbacher Straße in Ludwigsburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in einem Linienbus. Der Bus befuhr zu diesem Zeitpunkt die Marbacher Straße in Richtung Ludwigsburg. Auf Höhe der dortigen Tankstelle bog der bislang unbekannte Fahrer eines entgegenkommenden schwarzen Pkw nach links in das Tankstellengelände ein, ohne dabei auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Fahrer des Linienbusses stark abbremsen. Ein im Rollstuhl sitzender Fahrgast im Linienbus zog sich leichte Verletzungen zu. Eine weitere Mitfahrerin stürzte durch das Bremsmanöver im Bus und erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Hinweise zu dem schwarzen Pkw geben können.

