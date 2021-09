Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, den 25.09.2021, zwischen 17:00 und 17:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher einen auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße geparkten Pkw, Daimler. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell