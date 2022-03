Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Vorfahrt missachtet

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 20:50 Uhr in Herrenberg zu einem Verkehrsunfall mit rund 12.000 Euro Sachschaden. Der 21-jährige Fahrer eines Audi befuhr die Horber Straße in Richtung Hindenburgstraße. Beim Rechtsabbiegen in die Hindenburgstraße übersah er vermutlich aufgrund Unachtsamkeit den vom Reinhold-Schick-Platz kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel einer 75-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand am Opel ein Schaden von rund 8.000 Euro, an dem Audi von etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

