POL-MR: Frontalzusammenstoß - Vier Verletzte - Bundesstraße gesperrt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Oberdieten

Am Mittwoch, 05. Januar, gegen 16 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 253 in Oberdieten zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos. Eine 15-Jährige erlitt lebensbedrohliche, drei weitere eher leichtere Verletzungen. Die Polizei veranlasste wegen der nötigen Sperrung der Bundesstraße eine Rundfunkwarnmeldung. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr ein mit drei Personen besetzter Pkw von Simmersbach aus nach Oberdieten. Das Fahrzeug kam in einer Rechtskurve am Ortseingang aus unbekannten Gründen nach links ab und prallte frontal mit dem entgegenkommenden Auto zusammen. Während drei Insassen die Autos verlassen konnten, musste die Feuerwehr das 15-Jährige, ansprechbare, aber nach den erfolgten Untersuchungen wohl lebensbedrohlich verletzte und eingeklemmte Mädchen aus dem Hinterland, aus dem Fond befreien. Rettungswagen transportierten die Verletzten nach der Erstbehandlung in Krankenhäuser. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Kfz.-Sachverständigen und die Sicherstellung der Autos zur Rekonstruktion des Unfallhergangs an.

Martin Ahlich

