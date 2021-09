Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Sachbeschädigung in der Karl-Mai-Allee

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagvormittag stellten Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bietigheim-Bissingen fest, dass die vor kurzem erst installierte, stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in der Karl-Mai-Allee in Bietigheim-Bissingen beschädigt wurde. Vermutlich hat ein noch unbekannter Täter versucht die Anlage durch Brandlegung zu demolieren. Es entstand ein geringer Sachschaden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

