Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: Unfallflucht vor Vereinsgaststätte

Ludwigsburg (ots)

Vor einer Vereinsgaststätte in der Herrenberger Straße in Hildrizhausen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr einen parkenden Mercedes und hinterließ einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um ein blaues Mercedes-E-Klasse-Cabrio gehandelt haben könnte. Die Ermittlungen beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, dauern an. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

