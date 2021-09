Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Mann entblößt sich vor Kindern

Ludwigsburg (ots)

Ein polizeibekannter 52-Jähriger mit intellektuell-kognitiven Beeinträchtigungen entkleidete sich am Montag gegen 13:45 Uhr vollständig vor Kindern einer Betreuungseinrichtung im Gerlinger Adolph-Kolping-Weg. In der Folge habe der Mann, der sich im Außenbereich der Schule befand, an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Mehrere Kinder im Alter von sieben und acht Jahren beobachteten die Handlungen kurzzeitig bis das Betreuungspersonal eingriff und sie außer Sichtweite brachte. Der Aufforderung einer Betreuerin, sich wieder anzukleiden, kam der 52-Jährige nach. Eine Streifenwagenbesatzung konnte ihn daraufhin im Nahbereich stellen. Nach erfolgten Erstmaßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Gegen den 52-Jährigen wird wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt.

