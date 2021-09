Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Einbruch in Discounter

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag, vermutlich gegen 01:35 Uhr, sind unbekannte Täter durch das Dach und über eine Leiter in den Verkaufsraum eines Discounters in der Pleidelsheimer Straße in Mundelsheim eingedrungen. Im Kassenbereich öffneten sie gewaltsam die dortigen Zigarettenträger und entwendeten Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro. Den Markt verließen sie vermutlich wieder durch die im Dach geschaffene Einstiegsöffnung. Personen, die in der Nacht zum Montag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Discounters gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, in Verbindung zu setzen.

