Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Vandalismus an der Mittelpunktschule

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wallau

Am Dienstag, 04. Januar, zeigte ein Berechtigter mehrere Sachbeschädigungen an, die seit Mittwoch, 2. Dezember passiert sein müssen. Der Schaden an der Mittelpunktschule in der der Hallenbadstraße ist wahrscheinlich vierstellig. Mülleimer waren gewaltsam von der Wand gerissen, eine Holzhüttentür zu einem Lager zerstört und Slalom- bzw. Hürdenstangen aus diesem Lager zerbrochen. Der Müll aus den Eimern und die kaputten Stangen lagen verstreut auf dem Schulgelände. Wer hat im fraglichen Zeitraum Beobachtungen an der Schule bzw. auf dem Schulgelände gemacht, die mit den geschilderten Vorfällen zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

