Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht auf dem GGS-Parkplatz

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Auf dem Parkplatz des Georg-Gaßmann-Stadion beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug einen grauen Ford Tourneo Custom an der Fahrertür. Der Schaden an dem Ford-Bus ist vermutlich vierstellig. Hinweise zum verursachenden Auto oder dessen Fahrer ergaben sich bislang nicht. Die Unfallflucht passierte zwischen 07 Uhr am Montag und 16 Uhr am Dienstag, 21. Dezember. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

