POL-MR: Unfall in der Lahnstraße - Polizei sucht Zeugen und unfallbeschädigten VW Kombi

Friedensdorf

Nach einem Unfall am Mittwoch, 05. Januar, um 06.55 Uhr, nach Unfallzeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Unfall war in Friedensdorf in der Lahnstraße am Abzweig zur Bahnhofstraße. Durch ein versuchtes Ausweichmanöver musste sogar der Gegenverkehr ausweichen. Davon Betroffene werden gebeten, sich als Zeugen zu melden. Darüber hinaus bittet die Polizei um Hinweise zu einem auf der Beifahrerseite frisch unfallbeschädigter schwarzen VW Kombi.

Der Fahrer oder die Fahrerin des gesuchten Kombis fuhr vom Kreisverkehr kommend durch die Lahnstraße Richtung Bahnübergang Friedensdorf. Nach ersten Zeugenaussagen blinkte der Kombi nach rechts, sodass der in der Bahnhofstraße stehende Pkw in der Annahme des rechtsabbiegenden Kombis seinerseits nach links in die Lahnstraße abbog. Der tatsächlich an der Einmündung geradeaus fahrende Kombifahrer versuchte noch auszuweichen, und bewirkte dadurch Fahrreaktionen des entgegenkommenden Verkehr. Den Unfall mit dem abbiegenden Renault Kangoo konnte der Kombifahrer nicht verhindern. Nach der Kollision setzte der Kombifahrer seine Fahrt ohne anzuhalten zum Abzweig Böttig/Bundestraße 62 fort. Ob der Pkw dort nach Marburg oder nach Biedenkopf abbog ist nicht bekannt. Aufgrund der Dunkelheit konnten bislang keine Angaben zum Kennzeichen des Kombis und/oder zum Fahrer gemacht werden. Die Renaultfahrerin blieb unverletzt Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

