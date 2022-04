Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Seppenrader Straße /

Coesfeld (ots)

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen befuhr am 02.04.2022, gegen 02.55 Uhr, die Seppenrader Straße (in Lüdinghausen, Seppenrade) in Fahrtrichtung Lüdinghausen. Er fiel Polizisten auf Grund seiner unsicheren Fahrweise (starke Schlangenlinien) auf. Die Beamten gaben dem Autofahrer Anhaltesignale (STOPP Polizei). Diesen kam der Lüdinghauser nicht nach und bog von der Seppenrader Straße auf die Straße "Hüwel" ein. Diese passierte er bis zu einer Sackgasse. Der 21-Jährige und sein Beifahrer flüchteten fußläufig in Richtung des Kanal-Seitenweges. Ein weiterer Insasse, der auf der Rücksitzbank saß, konnte durch die Beamten vor Ort gestellt werden. Der flüchtige Fahrer sowie der flüchtige Beifahrer konnten im Rahmen der Sachverhaltsklärung einwandfrei ermittelt und identifiziert werden. Dabei ergab sich weiterhin, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Eine gesondertes Strafverfahren aufgrund des Zulassens bzw. des Anordnens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Halter des Pkw leiteten die Polizisten ebenfalls ein.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell