Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Fenster eingeworfen.

Lippe (ots)

Am Wochenende warfen Unbekannte mehrere Fensterscheiben eines Firmengebäudes in der Julius-Müller-Straße ein. Zwischen Freitagmittag (12.11.2021) und Montagmorgen (15.11.2021) gingen die Scheiben an vier Fensterelementen zu Bruch. Der Schaden liegt geschätzt bei mindestens 3000 Euro. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell