Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Versuchter Wohnungseinbruch.

Lippe (ots)

Am Samstag (13.11.2021) versuchten Unbekannte die Terrassentür eines Wohnhauses in der Straße "An der Herrenwiese" aufzubrechen. Ins Haus gelangten die Täter jedoch nicht. Wer zwischen 8 und 21 Uhr am Samstag Verdächtiges in diesem Zusammenhang bemerkt hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

