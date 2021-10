Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Aktionstage zum Einbruchschutz - "Riegel vor! Sicher ist sicherer."

Warendorf (ots)

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigen erfahrungsgemäß Wohnungseinbrüche an.

In der Zeit vom 29. bis zum 31.Oktober 2021 finden die landesweiten Aktionstage zum Einbruchschutz statt. Während der Aktion "Riegel vor! Sicher ist sicherer." werden die technischen Fachberater der Kriminalprävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Warendorf drei Informationsstände anbieten:

- Donnerstag, 28.10.21, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, auf dem Wochenmarkt in Sassenberg - Freitag, 29.10.21, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, auf dem Wochenmarkt in Oelde - Samstag, 30.10.21, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, auf dem Wochenmarkt in Beckum

An den jeweiligen Infoständen werden den Bürgerinnen und Bürgern unterschiedliche Sicherungsmöglichkeiten vorgestellt und Informationen zu Fördermöglichkeiten gegeben.

Zusätzlich bieten die technischen Fachberater am Freitag (29. Oktober) in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr eine Telefonsprechstunden an, um Bürgeranfragen zu beantworten. Die Experten sind unter den Rufnummern Telefon 02581/600-287 oder 600-281 erreichbar.

Grundsätzlich besteht das kostenlose Beratungsangebot auch außerhalb der Aktionstage.

In der dunklen Jahreszeit sollte die Nachbarschaft besonders aufmerksam sein. Fallen Personen und Fahrzeuge auf, die nicht in die Wohnsiedlung "gehören", sollten diese verdächtigen Beobachtungen sofort der Polizei über den Notruf 110 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell