POL-WAF: Ennigerloh. Radfahrer nach Verkehrsunfall verstorben - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 23.10.2021, 20:10

Der bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 6 in Ennigerloh lebensgefährlich verletzte 82-Jährige verstarb am Samstag, 23.10.2021 in einer Klinik.

Der 82-jährige Radfahrer befuhr, gemeinsam mit seiner Frau, am Samstag, (23.10.2021, 16:55 Uhr), einen Wirtschaftsweg in der Bauernschaft Pöling. Zeitgleich fuhr ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Beckum mit seinem Fahrzeug die Kreisstraße aus Neubeckum kommend in Fahrrichtung Enniger. In Höhe der Unfallstelle überquerte der Senior unvermittelt die Kreisstraße und kollidierte dabei frontal mit dem PKW des Beckumers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Radfahrer lebensgefährlich verletzt. Ein angeforderter Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus.

