Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Einbrecher vermutlich ohne Beute

Warendorf (ots)

Am Samstag, 23.10.2021 ereignete sich zwischen 8.55 Uhr und 9.15 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Ostholt in Dolberg. Nach ersten Erkenntnissen dürften der oder die Täter ohne Beute geflüchtet sein. Wer hat in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell