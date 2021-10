Polizei Köln

POL-K: 211001-4-Lev Sattelzug rammt Opel und fährt davon - Zeugensuche

Köln (ots)

Ein blau-silberner Sattelzug hat am Donnerstagmorgen (30. September) gegen 9.30 Uhr einen Opel in einer Baustelle auf dem Europaring in Leverkusen seitlich gerammt und gegen die rechte Betonschrammwand gedrückt. Der oder die Fahrer/in fuhr anschließend davon. Laut Aussagen der leichtverletzten 31 Jahre alten Autofahrerin müsste der Mitarbeiter eines hinter ihr fahrenden DHL-Fahrzeuges den Unfall beobachtet haben. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell