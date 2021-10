Polizei Köln

POL-K: 211001-3-K Alkoholisiert mit E-Scooter gestürzt und schwerverletzt - Führerschein beschlagnahmt

Köln (ots)

Eine stark alkoholisierte 19-Jährige ist in der Nacht zu Freitag (1. Oktober) gegen 1.45 Uhr auf der Zülpicher Straße mit ihrem E-Scooter gestürzt. Beim Aufschlag mit dem Kopf auf dem Asphalt in Höhe der Uniwiesen zog sie sich schwere Verletzungen zu. Die Polizisten beschlagnahmten ihren Führerschein und ordneten aufgrund des Atemalkoholwertes von etwa 2,2 Promille eine Blutprobe an. (ph/de)

