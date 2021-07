Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Illegale Entsorgung von 23 Autoreifen - gibt es Zeugen?

Sinsheim (ots)

Eine oder mehrere bislang unbekannte Personen entsorgten insgesamt 23 Autoreifen auf einem Grünstreifen entlang des Grombacher Wegs an der Abzweigung zum Helleholzweg in Sinsheim-Reihen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die Reifen in der Nacht vom 10. auf den 11. Juli dort abgelegt.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261 690-0 zu melden.

