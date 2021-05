Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden- Parkenden Pkw beschädigt und geflüchtet

Daaden (ots)

Am 24.05.2021, in der Zeit von 14:50 bis 17:30 Uhr hatte ein 52-Jähriger seinen Pkw Seat in der Straße Am Glaskopf in Daaden OT Biersdorf parkend abgestellt. Nach Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte er einen erheblichen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß mit dem parkenden Fahrzeug zusammen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Ermittlungen zu ermöglichen. Dem 52-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 3000EUR. Hinweise zum Unfallflüchtigen an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260 oder den Bezirksdienst in Daaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell