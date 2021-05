Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Kennzeichenpaares - Zeugenaufruf

Neuwied (ots)

Neuwied - Die Geschädigte gab am 25.05.2021 gegen 20:00 Uhr bei der Polizei Neuwied an, dass ihr in der Zeit von 12:15 Uhr - 20:00 Uhr beide Kfz-Kennzeichenschilder entwendet wurden. Sie parkte ihr Fahrzeug auf dem Kundenparkplatz eines großen Gartenbaumarktes in der Allensteiner Straße, mittig auf der Fläche. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt sei, habe sie das Fehlen beider Kennzeichen bemerkt. Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Neuwied zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell