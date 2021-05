Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallfluchten geklärt

Linz und Bad Hönningen (ots)

Gleich zwei Verkehrsunfallfluchten konnte die Linzer Polizei am Dienstag klären:

Gegen 13:40 Uhr beschädigte ein Sattelauflieger mit belgischer Zulassung ein Verkehrsschild an der L 256, Zufahrt zum Krankenhaus. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, die Fahrzeugdaten konnten aber durch die Polizei ermittelt werden.

Gegen 15:40 Uhr beschädigte ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hönningen beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw in der STraße Am Paffelter in Bad Hönningen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Durch aufgefundene Fahrzeugteile konnte die Polizei den flüchtigen Pkw recherchieren und somit ermitteln.

