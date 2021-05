Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rollerfahrer gestürzt

Rheinbreitbach (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 06:00 Uhr, stürzte ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinem Motorroller in der Neuwieder Straße in Rheinbreitbach. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, die ärztlich versorgt werden mussten. Nach bisherigen Ermittlungen scheidet Fremdverschulden aus, der Sturz dürfte durch einen Fahrfehler zu begründen sein.

