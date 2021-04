Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (516) Einbruch in Buchhandlung - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch (14.04.2021) auf Donnerstag (15.04.2021) brachen Unbekannte in eine Buchhandlung in der Nürnberger Innenstadt ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 17:00 Uhr (Mittwoch) und 09:00 Uhr (Donnerstag) verschafften sich Einbrecher über ein Fenster Zugang zu einer Buchhandlung am Nürnberger Hauptmarkt. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Aus der Buchhandlung entwendeten die Unbekannten mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Höhe des Entwendungsschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Michael Petzold / tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell