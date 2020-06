Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Hubschrauber der Bundespolizei entdeckt Kabeldiebe an den Gleisen bei Schkeuditz

Leipzig, Schkeuditz (ots)

Sonntagnacht gegen drei Uhr entdeckte die Besatzung eines Bundespolizeihubschraubers mehrere Personen an den Gleisen in der Nähe von Schkeuditz. Der Hubschrauber befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Überwachungsflug über der S-Bahnstrecke Halle - Leipzig. Die Besatzung informierte umgehend die Bundespolizei in Leipzig. Die alarmierten Einsatzkräfte wurden anschließend vom Hubschrauber aus zu den Personen dirigiert.

Vor Ort stellten die Beamten zwei Männer (31,36) und einen Jugendlichen (15) fest. Bei sich hatten die Personen einen Rucksack mit abgeschnittenen Elektrokabeln und einen Elektro-Roller. Zur Herkunft der Kabel gaben die Männer an, dass diese aus einem Baustellencontainer stammen. Zum Besitzer des E-Rollers konnten sie keine Angaben machen.

Die Bundespolizisten stellten die Kabel und den Roller sicher. Der Jugendliche wurde in Gewahrsam genommen und nach Hause gebracht.

Gegen die polizeibekannten Männer und den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren durch die Bundespolizei Leipzig eingeleitet.

